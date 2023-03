Acqua: Silvestri, 'Meloni non sarà Mosè ma è presidente del Consiglio'

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Quello che il governo Meloni non farà adesso, lo pagheranno imprese e comunità questa estate. Meloni non è Mosè ma è Presidente del Consiglio e qualche responsabilità ce l’ha. Le nostre imprese non hanno bisogno di f...

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – "Quello che il governo Meloni non farà adesso, lo pagheranno imprese e comunità questa estate. Meloni non è Mosè ma è Presidente del Consiglio e qualche responsabilità ce l’ha. Le nostre imprese non hanno bisogno di fiumi di parole ma di fiumi di acqua. Ora le soluzioni ci sono, ma vanno messe in campo ora, o il governo Meloni si prenderà la responsabilità quando questa situazione diventerà più acuta". Lo dice Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, presentando in conferenza stampa le proposte a tutela della risorsa idrica del Movimento 5 Stelle.