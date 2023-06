Acqua, Violo (Geologi): cabina di regia unica per pianificazione

Roma, 16 giu. (askanews) – “Oggi siamo qui in questo convegno dove abbiamo coinvolto tutti gli enti di governance delle acque, gli istituti, gli enti di ricerca, università, i ministeri, quindi il Governo, proprio per discutere di questo tema importante che è l’acqua in tutte le sue sfaccettature: l’acqua che serve per la vita ma anche purtroppo quando l’acqua, da un lato, manca mentre da un altro è abbondante a causa dei cambiamenti climatici in atto. Quindi c’è la necessità di un a pianificazione corretta affinando le conoscenze, soprattutto degli acquiferi sotterranei. Noi abbiamo programmato e stiamo organizzando questo convegno che arriva dopo appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge che ha convertito il decreto legge sul contrasto alla scarsità idrica e il potenziamento delle infrastrutture idriche. Un decreto, una disposizione d’urgenza, che però deve portare a una continuità e a una strutturazione delle azioni governative, ma anche delle regioni che hanno competenza in materia, quindi bisogna superare l’estrema frammentazione degli enti che hanno competenza in questa materia e passare a una cabina unica di regia che possa pianificare anche a medio e lungo termine”. Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, intervenuto al convegno su “Il governo sostenibile dell’acqua nel tempo dei cambiamenti climatici”.