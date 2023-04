Acquamica, il photo contest con Giacomo Giorgio e Nicole Rossi

Roma,13 apr. (askanews) – Sono Giacomo Giorgio, il Ciro di Mare Fuori, e Nicole Rossi, l’Asia di SKAM, i testimonial di #Acquamica, la nuova campagna sulla sostenibilità promossa da Colussi e Legambiente presentata a Roma che punta a far capire ai più giovani quanto l’acqua sia un bene prezioso.

#Acquamica è un contest fotografico rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. I ragazzi sono invitati a catturare immagini che abbiano come oggetto il tema dell’emergenza siccità o, semplicemente, la natura. Agli autori delle tre foto vincitrici che sapranno raccontare al meglio l’acqua nei suoi vari aspetti, andrà una “biblioteca verde”, con cento libri che trattano il tema dell’ambiente. Nella scuola che si aggiudicherà il primo posto si terrà invece uno spettacolo ispirato ai lavori dei ragazzi, che avrà come protagonisti proprio Ciro e Asia.

Colussi ha messo in atto già diverse iniziative per l’ambiente, dalla riduzione di oltre il 60% della plastica nelle confezioni all’uso di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili. E a proposito di #Acquamica Massimo Crippa, direttore commerciale del Gruppo Colussi, spiega: “I ragazzi sono l’altra risorsa estremamente importante di questo progetto, quindi ci è piaciuto dare loro uno spazio per potersi esprimere, per poter raccontare le loro storie sull’acqua, per poter valorizzare questo elemento fondamentale. Come Colussi abbiamo diminuito il consumo dell’acqua del 33% e quindi direi che tutti dobbiamo occuparci di questo bene sempre più scarso”.

Monica Pergoloni di Legambiente Scuola e Formazione sottolinea: “E’ importante coinvolgere le giovani generazioni, partire da loro, perché loro stessi si fanno portavoce con le generazioni più adulte, e quindi anche a casa, con i loro genitori, con i nonni. Sono importantissimi proprio per un messaggio di sostenibilità”.