Acquaroli vince le elezioni e si prepara a un nuovo mandato da presidente delle Marche

Il 29 settembre 2025 ha segnato un momento cruciale per la politica marchigiana con la rielezione di Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d’Italia. L’attuale presidente ha superato il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, consolidando il suo ruolo di leader nella regione. Questa tornata elettorale è stata caratterizzata da una campagna focalizzata sui risultati tangibili ottenuti dalla sua giunta, in particolare nei settori della sanità, delle infrastrutture, delle aree interne e del turismo.

I risultati della campagna elettorale

Acquaroli, 50 anni, ha sfruttato al massimo l’appoggio del governo nazionale, in particolare della premier Giorgia Meloni, il che ha giocato un ruolo fondamentale nel suo successo. Nelle settimane precedenti alle elezioni, ha ricevuto notizie entusiastiche riguardo l’inclusione delle Marche in una Zona Economica Speciale (Zes), un’iniziativa governativa che promette di stimolare l’economia locale e rispondere alle esigenze degli imprenditori. Questo annuncio è stato accolto come un’opportunità per la regione, e Acquaroli ha sottolineato il suo significato durante i comizi.

L’importanza del sostegno nazionale

Il supporto del centrodestra nazionale ha avuto un impatto notevole sulla campagna elettorale di Acquaroli. La presenza di ministri e leader politici, inclusa una manifestazione con la premier Meloni e i vicepremier Tajani e Salvini, ha dato visibilità alla sua candidatura. Questo fatto ha contribuito a consolidare l’immagine del governatore come un interlocutore privilegiato rispetto al governo centrale, un aspetto molto apprezzato dagli elettori.

Il percorso politico di Acquaroli

Nato a Macerata e residente a Potenza Picena, Acquaroli ha affrontato tre campagne elettorali per la guida della regione. La prima, nel 2015, si è conclusa con una sconfitta contro il candidato del centrosinistra, Luca Ceriscioli. Tuttavia, nel 2020, ha vinto con un margine significativo contro Maurizio Mangialardi, portando al centrodestra la leadership di una regione storicamente dominata dalla sinistra per oltre un quarto di secolo.

Un mandato all’insegna della resilienza

Durante il suo primo mandato, Acquaroli ha dovuto affrontare sfide senza precedenti, tra cui la crisi sanitaria causata dalla pandemia e i danni provocati da alluvioni devastanti. Ha sempre enfatizzato la necessità di una gestione efficiente delle emergenze e ha lavorato per garantire che le infrastrutture regionali fossero pronte a far fronte a tali eventi. Questo approccio ha guadagnato la fiducia degli elettori, che lo hanno premiato con un secondo mandato.

Le sfide future per il nuovo mandato

Ora che Acquaroli ha ottenuto la riconferma, si trova di fronte a nuove sfide. Tra gli obiettivi principali ci sono il rafforzamento dell’economia locale, il miglioramento dei servizi pubblici e la promozione del turismo. La sua giunta sarà chiamata a dimostrare che i risultati ottenuti in passato possano essere ripetuti e migliorati, affrontando al contempo le criticità che la regione si trova ad affrontare.

La rielezione di Francesco Acquaroli rappresenta un momento significativo per le Marche. Con l’appoggio del governo nazionale e una visione chiara per il futuro, il governatore è pronto a intraprendere un nuovo capitolo nella storia politica della regione.