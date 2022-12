Acquistano con soldi falsi ai mercatini di Natale

Due giovani di meno di 18 anni sono stati trovati in possesso di banconote false ai mercatini di Natale di Trento.

I due avevano già effettuato alcuni acquisti.

Il proprietario di un esercizio commerciale ha segnalato il pagamento con una banconota falsa

Come specificato dalla questura, i due ragazzi sono stati segnalati alla Polizia dal titolare di un esercizio commerciale presso cui avevano pagato un prodotto del costo di 10 euro con una banconota contraffatta del valore di 50 euro. Durante la perquisizione, tra i beni dei due è stata trovata un’ulteriore banconota falsa, sempre da 50 euro.

I due sono stati denunciati per il possesso di soldi falsi

Gli agenti della Squadra mobile di Trento in servizio in quel momento ai mercatini di Natale hanno denunciato i giovani alla procura del tribunale per i minorenni con la motivazione di possesso di soldi falsi. Le banconote contraffatte verranno inviate alla Banca d’Italia per le valutazioni tecniche richieste dal caso.

Nel 2021, 50.563 banconote sono state riconosciute come false e ritirate dalla circolazione dalla Banca d’Italia.

