Acquistare immobili in criptovalute? Oggi in Italia è possibile

Roma, 23 Sett. (askanews) – Arriva dall’Italia una novità che riguarda il settore immobiliare. Un gruppo di aziende italiane si sta infatti imponendo sul mercato nazionale con una proposta unica: comprare case con l’utilizzo di Bitcoin e Altcoin: “Siamo convinti – spiega Raluca Vatavu, Ceo and Founder di The Token- che la blockchain abbia possibilità di utilizzo ancora inesplorate ed è, per questo, che abbiamo voluto dare alle persone l’opportunità di investire nel mattone garantendo liquidabilità, trasparenza, velocità ed efficienza. Ed è così che noi abbiamo deciso di rendere visibilità alle potenzialità della criptovalute”.

Ma come funziona? Dopo una consulenza personalizzata volta a conoscere la natura delle criptovalute in possesso del cliente, si effettua una rigorosa verifica che tutto sia conforme alle normative vigenti ed infine si segue la transazione in modo sicuro e trasparente: “Potrebbe sembrare tutto come in una qualunque piattaforma di crowdfunding immobiliare -sostiene Andrea Milio, responsabile dello sviluppo della parte tecnica e tecnologica del progetto- In realtà avere la possibilità di vedere come e dove si muove il denaro, quando è stato utilizzato e come permettere di avere una profondità di visione per i titolari di ricchezza spendibile fino a oggi inesplorata”.

Non solo. Attraverso la tecnologia, l’investimento diventa liquido e quindi ci si ritrova ad avere la possibilità di uscire prima della scadenza, cosa che, nel mondo tradizionale, è assolutamente impensabile. “Abbiamo dato alla nostra piattaforma – aggiunge Milio – una interfaccia semplice anche per gli utenti meno avvezzi, ma al tempo stesso profonda, così da accontentare anche i palati più fini. L’obiettivo è di rendere quanto più diffuso possibile un modus operandi che, solo all’apparenza, sembra complicato. Possiamo dire, a giusta ragione, che se Bitcoin e Blockchain sembrano mondi inarrivabili, oggi tutto appare alla portata di mano”.