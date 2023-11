ActionAid lancia a Roma "Black FreeDay" con Claudia Gerini

Roma, 13 nov. (askanews) – Un grande cartello che propone uno sconto del 70% in stile Black Friday nel centro di Roma. É la campagna “Black FreeDay” lanciata da ActionAid per denunciare il taglio dei fondi per la prevenzione della violenza di genere nell’ultimo anno, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne il 25 novembre, che quest’anno cade un giorno dopo il “venerdì nero” dello shopping folle a caccia di affari (24 novembre).

Dagli oltre 17 milioni di euro del 2022 si è passati a 5 milioni stanziati per il 2023, denuncia l’organizzazione, insieme all’ambasciatrice Claudia Gerini: “Noi vogliamo porre l’accento su questo sconto che pagano solo le donne, solo le donne che sono in preda a una situazione di violenza stanno pagando questo sconto”. “Chiediamo che i fondi siano più cospicui, più importanti, perché vediamo numeri spaventosi, 7 milioni di donne che hanno sperimentato violenza fisica nella loro vita, 3 milioni di donne che hanno sperimentato violenza economica e psicologica”.

Secondo lo studio di ActionAid “Prevenzione sottocosto. La miopia della politica italiana nella lotta alla violenza maschile contro le donne”, che esamina i fondi stanziati per il funzionamento del sistema anti-violenza, tra il 2020 e il 2023, solo il 12% delle risorse è stata destinata alla prevenzione e solo il 5,6% agli interventi di educazione e sensibilizzazione, la cosiddetta prevenzione primaria.

La Campagna Black FreeDay continuerà sui canali digital di ActionAid e con gli appelli delle attiviste che rilanceranno il messaggio: “Per liberare le donne dalla violenza puntare al ribasso non conviene”.