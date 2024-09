Ad Abu Dhabi la piscina con onde artificiali più grande del mondo

Abu Dhabi, 11 set. (askanews) - Si chiama Surf Abu Dhabi ed è la piscina con onde artificiali più grande del mondo, si estende per 650 metri e offre ai surfisti "l'onda a tubo artificiale più lunga del mondo", afferma Ryan Watkins, direttore generale della struttura. Nella piscina viene usata acq...

Abu Dhabi, 11 set. (askanews) – Si chiama Surf Abu Dhabi ed è la piscina con onde artificiali più grande del mondo, si estende per 650 metri e offre ai surfisti “l’onda a tubo artificiale più lunga del mondo”, afferma Ryan Watkins, direttore generale della struttura. Nella piscina viene usata acqua salata proveniente dal mare del Golfo, si possono creare onde di diverse altezze, dalle più basse circa 40 centimetri per i principianti a quelle di quasi 2 metri per i professionisti.

“Il nostro obiettivo è creare una vera e propria cultura del surf, che qui non è mai esistita prima”, aggiunge, prima dell’apertura ufficiale a ottobre.