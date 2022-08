Ad Amalfi torna la spettacolare processione in mare

Amalfi, 8 ago. (askanews) – La spettacolare processione in mare per la Madonna della Neve è tornata a Conca dei Marini (Amalfi, in provincia dì Salerno).

Il 5 agosto alle 18.30, dopo la messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Orazio Soricelli, si è tenuta la tradizionale processione in mare.

Partita al tramonto nello spettacolare scenario di Conca dei Marini, ha poi toccato Atrani, sfiorato Ravello e ha compiuto un giro d’onore nel porto di Amalfi.

Un ritorno in grande quest’anno dopo il Covid, con un giro più ampio rispetto a quello che si faceva in passato e con fuochi d’artificio in diversi punti della Costiera.

I fedeli in barca hanno seguito l’arcivescovo e le autorità al suono delle sirene delle navi e delle campane a festa che hanno salutato il passaggio dell’effigie della Madonna.

La festa è stata allietata dal Gran Concerto Bandistico “Città di Agerola” e trasmessa in streaming a cura del Centro Televisivo Parrocchiale.

Immagini: askanews