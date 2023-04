Ad Amici Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo infiammano il palco

Stavolta niente bacio fra di loro ma quello ideale di chi li ha visti volteggiare: ad Amici Lorella Cuccarini e Emanuel Lo infiammano il palco, con la coppia che si è esibita in un numero sul quale i giudici hanno dato pareri lusinghieri. Al centro la seconda e la terza manche della quinta puntata del Serale di Amici 22. Ed in quel frangente si è tenuto come sempre il guanto prof. Il che vuole dire che le tre coppie di professori si sono esibite in un tema.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, sempre loro

Chi lo ha lanciato? La coppia Zerbi-Celentano con il cardine di amore e passione. Lo start è toccato proprio a Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che nella lettera hanno detto che avrebbero portato sul palco un amore tormentato sulle note di una canzone recente: “Il bene nel male” di Madame. Sempre nello scritto hanno chiesto ancora una volta perdono ai rispettivi partner: Giorgia e Silvio.

Le scuse ai partner e il ballo sensuale

Senza bacio dunque ma con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che hanno messo in piedi una coreografia molto sensuale. I media, Novella 2000 in primis, spiegano che i due “sono stati davvero bravissimi e anche il finale in cui sono rimasti agganciati e volteggianti ha stupito tutti”. Gli applausi sono scrosciati forti e dopo le esibizioni della squadra Arisa-Todaro e Zerbi-Celentano, la giuria ha premiato proprio Lorella ed Emanuel.