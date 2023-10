Ad Amsterdam in piazza contro lo spostamento del quartiere a luci rosse

Amsterdam 20 ott. (askanews) – Centinaia di “sex worker” e di residenti di Amsterdam sono scesi in piazza per protestare contro il trasferimento del loro famoso quartiere a luci rosse in un “centro erotico” fuori città, in quella che viene vista come parte di una battaglia per “il cuore della città”.

“Il Red Light District è il modo più sicuro e indipendente di lavorare, è molto ben organizzato, molto sicuro e se si vuole migliorare la posizione dei lavoratori del sesso, si dovrebbe iniziare ascoltando i lavoratori del sesso”, dice una delle manifestanti.