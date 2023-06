Ad Arcore il pellegrinaggio dei fan davanti alla villa di Berlusconi

Arcore, 12 giu. (askanews) – Col passare delle ore è aumentata la folla ad Arcore, decine di persone che arrivano per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto a 86 anni al San Raffaele di Milano. La sua salma è stata portata nella sua residenza in provincia di Monza e Brianza per una camera ardente privata.

Nel prato al fianco di Villa San Martino, dove sono state adagiate delle sciarpe del Milan e del Monza e delle bandiere di Forza Italia, continuano ad arrivare cittadini di Arcore, fan del Cavaliere per deporre dei fiori e bigliettini e anche curiosi, fra selfie e omaggi a favore di telecamera.

Le forze dell’ordine hanno transennato l’area per consentire il passaggio delle auto ed evitare la calca.