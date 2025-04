Ad Assago incontro su bullismo e cyberbullismo

Roma, 30 apr. (askanews) – Ad Assago, l’8 maggio 2025, alle ore 21, nella Sala Castello del Centro Civico, in Piazza Risorgimento, si terrà l’incontro dal titolo “Bullismo. Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio”.

E’ il primo incontro organizzato dall’Associazione culturale “Idee in Movimento” e dal gruppo “Assago nel Cuore”, a cui seguiranno ulteriori incontri finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza su varie tematiche di interesse collettivo, di carattere sociale e non soltanto.

Il tema centrale della serata dell’8 maggio sarà il contrasto al bullismo, al cyberbullismo e all’istigazione all’odio, che sarà trattato anche dal punto di vista della sfera emotiva e dei sentimenti, adottando una chiave di lettura diversa che porrà al centro le ragioni profonde del bullismo . Mediante un’ analisi antropologica si affronterà il tema dell’educazione, della formazione, dell’importanza dei media e dei social.

Sarà, inoltre, un’occasione per sviluppare idee e suggerimenti al fine di affrontare, in modo adeguato, la piaga del bullismo, che coinvolge maggiormente i giovani. Seguiranno le riflessioni di alcuni esperti in materia, tra cui Viviana Tramontana, formatrice e psicologa, Matteo Ferranti, laureato in Scienze giuridiche, Simona Catania, Avvocato e Biagio Maimone, giornalista e scrittore . Modererà l’incontro Roberta Vieri.

“Tempo fa, in un comunicato, avevamo anticipato che era nostra intenzione indire sul territorio una serie di serate ed eventi a tema. Il prossimo 8 maggio, alle ore 21, nella Sala Castello del Centro Civico di Assago, l’Associazione culturale “Idee in Movimento” proporrà il tema, molto attuale, del Bullismo e del Cyberbullismo. L’Associazione, figlia del gruppo “Assago nel Cuore”, si prefigge l’intento e il desiderio di condividere con altre persone momenti di riflessione, confronto e condivisione, attraverso eventi socio-culturali e anche ludici” ha dichiarato Roberta Vieri, cofondatrice dell’Associazione “Idee in Movimento”, nonché Consigliera e Capogruppo di “Assago nel Cuore” nel Consiglio Comunale di Assago, la quale ha aggiunto: “Prossimamente entreremo, ancor più, nel merito dei motivi della nascita e degli obiettivi dell’Associazione. Per quanto attiene il tema della serata, ci prefiggiamo l’intento di trattarlo in modo non consueto e fuori dai soliti schemi narrativi, dando spazio sia ai contributi che arriveranno dai professionisti che saranno presenti, sia ai sentimenti e alle emozioni che si scatenano nella sfera emotiva di ognuno di noi quando leggiamo o ascoltiamo la notizia che ci informa che ancora un altro ragazzo ha deciso di rinunciare alla sua vita. Al nostro fianco vi sarà l’Associazione “Psicovideocorsi”, rappresentata da Viviana Tramontana, psicologa, la quale, facendo tesoro del suo corso di specializzazione clinica, sta affiancando un migliaio di studenti universitari e lavoratori nel loro percorso di studi, accompagnandoli e sostenendoli nel raggiungimento dei propri obiettivi e sogni. Viviana parlerà dell’aspetto emotivo di entrambi gli attori, bullo e vittima. Vi sarà, inoltre, l’intervento di Matteo Ferranti, laureato in scienze giuridiche della sicurezza, il quale lavora da 10 anni a stretto contatto con la violenza di genere, le crisi domestiche e i contesti di fragilità sociale, scolastica e familiare, che lo hanno portato ad intraprendere un nuovo percorso di studi in psicologia. Ci informerà, inoltre, su come affrontare, gestire e prevenire i rischi della rete. Seguirà l’intervento di Simona Catania, avvocato e nostra concittadina, la quale parlerà dei risvolti legali inerenti il bullismo.Porrà in luce come spesso le due figure, bullo e vittima, non sono così nettamente distinte e come, a volte, i ruoli possono invertirsi o trasformarsi. Infine interverrà Biagio Maimone, giornalista e scrittore, anch’egli nostro concittadino, il quale illustrerà come il dialogo, l’uso corretto delle parole e una giusta comunicazione possano aiutare ad affrontare e gestire situazioni delicate e dal forte impatto emotivo. Vi aspettiamo numerosi a questo momento di confronto, in cui crediamo molto, perché siamo certi che condividere e parlare in modo sereno, senza timore o disagio, possa aiutare tutti noi ad affrontare temi delicati e drammatici come questo con una visione diversa, più aperta e più completa”.