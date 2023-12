Ad Helsinki i regali li porta il robot: autonomo e green

Helsinki, 19 dic. (askanews) – Ad Helsinki i regali di Natale li porta il robot: autonomo, a basso impatto ambientale e soprattutto in grado di affrontare temperature rigide e neve.

“È dotato di sensori a ultrasuoni sui lati, tutt’intorno, che lo coprono a 360 gradi. Ha diverse telecamere per osservare l’ambiente – spiega Gergely Horvath, co-fondatore di LMAD, la società responsabile della gestione del robot – dispone inoltre di un ultimo sensore di sicurezza sul fondo per rilevare ostacoli bassi o piccoli oggetti che potrebbe improvvisamente incontrare sul suo percorso, in modo che il robot possa fermarsi. Potrebbe essere un cagnolino, una palla o anche un bambino. Ai bambini piace molto”.

Il progetto fa parte di “Urbane”, iniziativa finanziata dall’Unione Europea che ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni di consegna senza emissioni di carbonio. Il dispositivo è attualmente in fase di test in diverse città europee, fra cui Bologna.