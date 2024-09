Ad Hong Kong va in scena la Danza del drago di fuoco

Hong Kong, 17 set. (askanews) - Gli abitanti di Hong Kong e i turisti si riversano nel quartiere di Tai Hang, sull'isola di Hong Kong, per assistere all'annuale Danza del Drago di Fuoco, una processione in cui l'animale-mito viene portato per le strade da centinaia di volontari circondato da migliai...

Hong Kong, 17 set. (askanews) – Gli abitanti di Hong Kong e i turisti si riversano nel quartiere di Tai Hang, sull’isola di Hong Kong, per assistere all’annuale Danza del Drago di Fuoco, una processione in cui l’animale-mito viene portato per le strade da centinaia di volontari circondato da migliaia di bastoncini d’incenso. Il rituale ha avuto origine nel 1800 per scongiurare la peste e coincide con il Festival di Metà Autunno, un evento tradizionale annuale che segue il calendario cinese.