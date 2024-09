Ada Alberti svela le previsioni dell'oroscopo per ottobre 2024, riguardanti tutti i segni zodiacali.

Ada Alberti ha predisposto le previsioni astrologiche per ottobre 2024. Ariete si aspetta un periodo di dialogo, con possibili sviluppi lavorativi ma tensioni in ambito familiare. Per Gemelli, ci saranno molti lavori da sbrigare, aumento delle spese ma anche desiderio di viaggiare. Cancro dovrà affrontare malumori lavorativi, mentre Vergine avrà sfide professionali da affrontare, ma con il supporto di Venere. Bilancia è pronta a cambiare direzione lavorativa, Scorpione apparirà affascinante e creativo grazie a Venere. Capricorno potrebbe affrontare tensioni sentimentali, Acquario dovrà prestare attenzione a una figura femminile sul lavoro e Pesci sarà impegnato nell'intensa gestione domestica. In particolare, l'oroscopo risulta favorevole per Scorpione e meno positivo per Gemelli.

Ada Alberti si sta preparando per le previsioni astrologiche di ottobre 2024, rivelandoci cosa ci riservano le stelle nei prossimi giorni. Paolo Fox ha già condiviso le sue previsioni, ed è giunto il momento per Ada, la notoria astrologa di Mattino 5 News, di fare lo stesso. Rapporti amorosi, opportunità lavorative e altre variabili si combinano per creare un panorama stellare per il prossimo mese. Un oroscopo favorevole in particolare per lo Scorpione, mentre meno positivo per i Gemelli.

Ada Alberti, oroscopo per ottobre del 2024

Ariete, Toro, Gemelli.

Ariete:

Vi aspetta un periodo di dialogo e discussione. Potrebbero esserci sviluppi intriganti sul lavoro, ma la vita privata potrebbe essere burrascosa. Inoltre, c’è una possibile questione finale dell’anno riguardo ad alcune sfide con fratelli o parenti stretti. È importante concentrarsi sul futuro e non rimanere ancorati al passato. È ora di risolvere i problemi e ritrovare la serenità che vi è mancata per tanto tempo.

Toro:

Gemelli:

In merito ai Gemelli, la settimana si apre con grande lavori da fare. È giunto il momento di dedicarvi meglio a voi stessi. Sembrano esserci delle spese in aumento. Si riacquista la voglia di viaggiare e di vivere momenti di gioia in questa parte dell’anno, che nonostante sia impegnativa, si rivela anche liberatoria e piena di propositi.

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Nei primi giorni del mese potrebbero esserci dei momenti di malumore sul posto di lavoro. Tuttavia, siate pazienti. Vi farebbe certo bene esporsi di più, non esitate a richiedere ciò che vi spetta, cercate di crescere, avanzate e mirate al successo. Inoltre, Giove spingerà anche i Cancro più timidi o dispirati a esprimere il loro fascino, la loro creatività, i loro sentimenti e la loro passione.

Leone.

Vergine.

Riguardo al segno della Vergine, ci saranno sicuramente delle sfide da affrontare nel campo professionale, ma fidatevi, ne siete capaci. Venere sarà al vostro fianco, anche in amore. Adesso inizia una fase di maggiore attenzione alla salvaguardia e alla cura di ciò che avete raggiunto e realizzato, piuttosto che alla scoperta e all’incostanza. Quindi, evitate la fretta e date importanza all’impegno e all’integrità.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Siete preparati per cambiare direzione nella vostra vita, principalmente per quanto riguarda il lavoro. State attenti alle tensioni sul lavoro, cercate di non essere troppo severi e ponderate bene prima di compiere un gesto prematuro. In amore, avrete l’opportunità di iniziare un periodo più gratificante.

Scorpione.

Con Venere nella vostra orbita, diventerete particolarmente affascinanti e pieni di creatività. Giovedì e venerdì prestate molta attenzione alle persone che incontrate. Le coppie innamorate si sposeranno o realizzeranno quei progetti che hanno tanto desiderato.

Sagittario.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Nella prima settimana potreste sperimentare alcune tensioni nel vostro rapporto di coppia. Come avevo già anticipato, tra i periodi più complicati ricordiamo aprile, settembre e ora anche ottobre. Tuttavia, non dovreste lasciarvi abbattere e continuare a mettere la vostra energia in ciò che fate.

Acquario.

Avvia il mese prestando particolare attenzione a una figura femminile all’interno del tuo campo di lavoro. L’anno in corso si presenta generalmente pericoloso per chi cerca di guadagnare da speculazioni avventate, soprattutto a ottobre e novembre, mesi finanziariamente intricati e pieni di sfide legali e contrattuali.

Pesci.

Per coloro nati sotto l’astro dei Pesci, ciascuna settimana sarà caratterizzata da un intenso lavoro, principalmente legato alla gestione domestica. Tuttavia, Venere sarà presente per offrire aiuto, inclusivamente nell’ambito sentimentale. Ricordatevi che ad ottobre avevate raggiunto una maggiore chiarezza riguardo ciò che sperate di realizzare nel 2024.