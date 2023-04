Ada, morta da un mese ma nessuno la cerca: i vicini pensavano che la casa fosse vuota

Ada Aldi, 76 anni, è stata trovata morta nella casa in cui viveva a Rimini. Era morta da almeno un mese ma nessuno la cercava.

Ada, morta da un mese ma nessuno la cerca

Ada Aldi, una donna di 76 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Rimini. Era morta da almeno un mese. Qualche vicino aveva notato la sua assenza e il forte odore proveniente dalla sua abitazione e ha contattato il padrone di casa che, quando è entrato, ha fatto la macabra scoperta. La donna era in corridoio. Da una prima ispezione il corpo non presenta segni di violenza, ma il pm ha comunque disposto l’autopsia. Una tragedia che si è consumata nel silenzio e nell’abbandono. La donna viveva sola, non era sposata e non aveva molti amici a Rimini.

I vicini credevano che la casa fosse vuota

“La conoscevo di vista, la vedevo andare a far la spesa, ci salutavamo e parlavamo del più e del meno. Era una donna silenziosa, non dava fastidio a nessuno” ha detto una vicina a La Vita in Diretta, ammettendo di non aver mai visto nessuno entrare o uscire dall’appartamento. Un’altra vicina ha spiegato di essere convinta che non vivesse più nessuno in quella casa. “Era una bravissima persona, la vedevo spesso dare del cibo a gatti e colombi, ma credo fosse sempre sola” ha aggiunto un altro condomino.