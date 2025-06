Adam, il bambino sopravvissuto a un raid: la sua storia toccante in Italia

Adam, un bambino di pochi anni, rappresenta una delle storie più strazianti emerse dopo un terribile raid israeliano. Arrivato in Italia per ricevere le cure necessarie, il piccolo è già stato visitato da un neuropsichiatra infantile. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha raccontato la sua esperienza dopo averlo incontrato all’ospedale Niguarda.

“Secondo me nasconde ancora buona parte del trauma che ha subito”, ha affermato Bertolaso, evidenziando la necessità di tempo e attenzione per aiutarlo a elaborare quanto vissuto.

Un bambino tra i Lego e il dolore

Durante la visita, Adam stava giocando con i Lego. Con un solo braccio, la mano sinistra completamente bloccata a causa delle ferite, stava costruendo una Ferrari. “Non sarei capace di farlo così velocemente”, ha scherzato l’assessore, ammirato dalle abilità del bambino. La madre ha raccontato che Adam è un esperto nel risolvere il cubo di Rubik, un talento che stupisce per la sua intelligenza e perspicacia. “Riesce a completarlo in soli tre minuti. Io ci ho provato e ci ho messo 24 ore”, ha aggiunto Bertolaso, sottolineando il brillante ingegno del piccolo.

Le ferite e la speranza

Dal punto di vista clinico, Adam presenta una frattura del radio e altre problematiche neurologiche. “Stava giocando e continuava a farlo, anche se mi ha detto che ha ancora male al braccio”, ha raccontato Bertolaso. La situazione del bambino è delicata. L’assessore ha promesso di tornare per una piccola sfida, non per costruire una Ferrari, ma magari una bicicletta. Le condizioni di Adam sono complesse: i medici stanno monitorando una serie di vetri che gli sono conficcati nel corpo a causa dell’esplosione. “Sono tutti vetri superficiali, ma ce ne sono parecchi, quindi piano piano glieli toglieremo”, ha spiegato l’assessore.

Solidarietà e sostegno

La madre di Adam è al suo fianco e si è dimostrata molto grata per le cure ricevute. Anche la sorella del bambino, arrivata dal Canada, è al suo fianco in questo momento difficile. “Un fratello vive in Irlanda e ha già inviato un pacco pieno di giocattoli”, ha detto Bertolaso, evidenziando come la solidarietà stia arrivando da ogni parte. “Se necessario, ci sono tanti benefattori pronti a dare una mano. Ci stanno scrivendo per sapere come possono aiutare Adam”. La sua storia ha colpito, ha suscitato emozioni e una mobilitazione collettiva.

Un futuro incerto ma con il supporto di tutti

Nonostante le sfide, la determinazione di Adam e il supporto della sua famiglia e della comunità sono elementi chiave nel suo percorso di guarigione. Ogni giorno rappresenta una battaglia, ma la speranza rimane accesa. L’assessore Bertolaso ha messo in luce l’importanza di continuare a seguire la situazione di Adam, segno di una società che non abbandona i suoi figli in difficoltà. “Tornerò domani, e speriamo di potergli regalare un sorriso”, ha concluso, lasciando la comunità con l’auspicio di un futuro migliore per il giovane sopravvissuto.