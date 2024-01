Adam il robot barista che chiacchiera anche coi clienti

Las Vegas, 11 gen. (askanews) – Alla fiera tecnologica del Ces a Las Vegas Adam, un robot barista di Richtech Robotics, serve il caffè e parla grazie all’intelligenza artificiale generativa. Può servire tutti i tipi di bevande. “Questo è Adam – dice Matt Casella, presidente dell’azienda – Adam è il nostro robot umanoide con intelligenza artificiale che attualmente lavora come barista, versando caffè nelle caffetterie di New York e Oakland e tè nel nostro ristorante di tè qui a Las Vegas, oltre a preparare cocktail di ogni tipo e versare birra in occasione di eventi speciali in tutto il Paese”. Costo: 180mila dollari.