Una donna addetta alle pulizie è entrata inaspettatamente in diretta a Rainews24: la reazione del conduttore.

Un simpatico fuori programma è avvenuto durante la diretta di Pomeriggio 24 su Rainews24. Un’addetta alle pulizie è entrata improvvisamente nel corso di un’intervista. Il conduttore ha fatto notare alla donna che erano in live in quel momento, pregandola di tornare dopo.

È accaduto nel corso della diretta di Pomeriggio24 dello scorso 29 aprile. In studio si stava parlando della guerra in Ucraina. L’addetta è entrata come se nulla fosse dicendo: “Scusate…”. Il conduttore, sorridendole, le ha fatto notare: “Signora scusi, noi siamo in diretta, ritorni dopo”. Si è poi di nuovo rivolto verso l’ospite dicendo in tono scherzoso: “Succede anche questo”. La trasmissione è poi andata avanti. Tutto può accadere, del resto, nel corso di una diretta!

Addetta alle pulizie entra in diretta: il momento catturato da Marco Salaris

Il divertente momento accaduto a Rainews24 è stato catturato, come spesso accade in questi casi, da Marco Salaris, giornalista di TvBlog. Salaris su Twitter è conosciuto come @seelallero. Il giornalista è noto per essere un esperto e studioso di televisione.

Il conduttore in diretta

Il conduttore al momento presente in studio era Alessandro Baracchini, il quale stava intervistando il giornalista Ilario Piagnerelli sul conflitto in Ucraina. La povera addetta non si era accorta che al momento dell’entrata in studio era in diretta e, di conseguenza, è stata inquadrata più di una volta.