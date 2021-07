Addio a Chiara Pepe: la truccatrice de “L’amica geniale” morta in un incidente stradale

Tremenda notizia sulla truccatrice Chiara Pepe, morta a causa delle gravi lesioni riportate durante uno schianto sulla A1

Chiara Pepe, 32 anni, molto conosciuta nel mondo dello spettacolo come truccatrice, è deceduta nella notte in un tragico incidente sull’A1. La donna aveva lavorato sia al cinema sia a teatro, nonché in diverse serie televisive di successo, come L’amica geniale e Mina Settembre.

Addio alla truccatrice Chiara Pepe

Il tragico incidente avvenuto nei pressi di Cassino è costato la vita alla giovane professionista. Secondo le prime ricostruzioni, Chiara Pepe avrebbe tamponato un camion perdendo poi il controllo della sua auto. Sbalzata fuori dall’abitacolo, ha infine impattato violentemente sull’asfalto, mentre i soccorsi, seppur immediati, non le sono stati purtroppo d’aiuto. A causa delle lesioni riportate, la donna è difatti morta poco dopo.

Con l’auto sotto ad un tir in A1, individuata la vittima. Muore la truccatrice Chiara Pepe (foto) https://t.co/mKxDUUfuSb — Frank fox (@Frances08138509) July 1, 2021

La tragica scomparsa di #chiarapepe è una grave perdita per il settore dello spettacolo, avendo lavorato pure in fiction Rai come #MinaSettembre e #lamicageniale.

Condoglianze alla sua famiglia.

Sit tibi terra levis. — Vincenzo Mele (@VincentMele92) July 1, 2021

Originaria di Battipaglia nella provincia di Salerno, la dinamica del caso di Chiara Pepe è ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. La salma è stata nel frattempo trasferita presso l’ospedale Santa Scolastica per l’autopsia, così da accertarne le cause della morte.

Chiaramente sui social sono già apparsi moltissimi messaggi di cordoglio per la giovane donna, tristemente passata alla cronaca come ennesima vittima della strada.