Milano, 24 apr. (askanews) – Corrado Ruggeri, figura storica del giornalismo di viaggio, è morto dopo una breve malattia a 66 anni. Scrittore, cronista e viaggiatore, ha lavorato per 30 anni al Corriere della Sera, dove ha rivestito anche il ruolo di caporedattore dell’edizione romana.

“Io sono convinto che viaggiare oltre ad essere uno dei grandi piaceri della vita ovunque tu vada quando torni sei più ricco, hai sicuramente imparato qualcosa. Viaggiare con i figli, insegnare loro la diversità di paesaggi, profumi, genti, ti fa maturare una tolleranza, un amore per gli altri che poi non smarrisci più. Perché viaggiare resta la più bella avventura della vita”. Diceva così Ruggeri, in un’intervista con askanews nel luglio 2021. E Il suo blog, “I viaggi di Corrado Ruggeri”, presenta storie da Roma alle Maldive, dalle isole Cook all’Argentina, dall’inferno cambogiano alla città impossibile, Calcutta, con le sue mille storie.

“Calcutta – ricordava ancora in quell’intervista – è l’università del viaggio è la città che insegna la pietà. Mi vennero incontro dei lebbrosi porgendomi poi la mano, mutilata dalla malattia – aveva raccontato -. Ma mi dissero anche che se ne non me la fossi sentita non se la sarebbero presa a male. Esitai, poi mi pentii ma fu un momento di forte tormento interiore. Io quella mano non la strinsi, e un po’ forse me ne vergogno”.

Turismo, dunque, ma anche reportage, cronache, storie da tutto il mondo, anche drammatiche. Era la vita di Corrado Ruggeri, giornalista.

Addio a Corrado Ruggeri, giornalista e viaggiatore del mondo

