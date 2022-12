Parroco per oltre 20 anni “a Rocchetta Cairo, poi a Giusvalla, Piana Crixia": l'addio a don Gian Paolo Pizzorno, il prete che portava conforto ai malati

Un pezzo di Liguria ed una diocesi intera dicono addio a don Gian Paolo Pizzorno, il prete che portava conforto ai malati.

Il triste annuncio del sindaco di Sassello Buschiazzo sulla scomparsa dell’amato parroco ha gettato un’ombra di malinconia e dolore in quanto conoscevano don Gian Paolo. E una nota pubblicata sui media spiega che la diocesi di Acqui è in lutto per la scomparsa di don Gian Paolo Pizzorno. Ma chi era lo scomparso?

Addio a don Gian Paolo Pizzorno

Era nato nel 1950 a Sassello, in provincia di Savona. Don Gian Paolo era stato parroco per oltre 20 anni “a Rocchetta Cairo, poi a Giusvalla, Piana Crixia e San Massimo”.

Il religioso aveva anche prestato opera presso la curia di Acqui per poi fare ritorno nel paese di origine, dove “aveva proseguito il suo percorso pastorale come collaboratore delle parrocchie SS. Trinità e S. Giovanni e San Pietro Apostolo, nonché come cappellano presso la casa di riposo Ospedale S. Antonio”. La nota pubblicata da Savona News spiega che il funerale di don Gian Paolo sarà celebrato domani, sabato 31 dicembre alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale della SS.

Trinità a Sassello.

“Una persona buona a servizio dei deboli”

Il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha lasciato un ricordo del sacerdote: “Don Gian Paolo era una persona veramente cara. Quotidianamente, finché ha potuto (in questo lo aveva fermato il Covid con la chiusura delle residenze socio-sanitarie), andava a dire messa agli ospiti della residenza protetta ‘Ospedale Sant’Antonio’, cercando di portare loro sempre una parola di conforto.

Una persona buona che ha sempre sentito il suo sacerdozio come una missione a servizio delle persone più deboli“.