Addio a Elena Spironello, morta a 23 anni per un’infezione fatale

Elena Spironello è morta all’età di 23 anni dopo essere stata ricoverata in ospedale per due settimane.

La ragazza, residente a Gardigiano di Scorzè, si è spenta all’Angelo di Mestre, vessata da una lunga malattia. Nel mese di settembre, il suo quadro clinico è rapidamente peggiorato nel momento in cui avrebbe sviluppato una grave infezione che ha raggiunto tutti gli organi vitali causandone poi il decesso.

La 23enne, studentessa di lingue all’università Ca’ Foscari di Venezia, è stata ricoverata il 10 settembre e, poco dopo il suo ingresso in ospedale, è entrata in coma.

Elena è poi deceduta nella giornata di domenica 25 settembre gettando nello sconforto l’intera comunità di Gardigiano di Scorzè presso la quale era particolarmente conosciuta in quanto faceva parte degli scout e dell’Azione cattolica.

I funerali

In seguito alla diffusione della notizia, la 23enne è stata ricordata dai dirigenti del liceo Berto di Mogliano Veneto che aveva frequentato: “L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo liceo”.

Elena lascia i genitori Ketty e Carlo. I funerali della ragazza verranno celebrati all’aperto in prossimità della chiesa parrocchiale di Gardigiano alle ore 15:30 di giovedì 29 settembre.