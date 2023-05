Un territorio intero si appresta a dire addio a Gabriele Salvadori, morto dopo una notte in discoteca e la cittadina di Bondo è pronta a dare l’ultimo saluto al 19enne ucciso da un incidente stradale avvenuto il primo maggio scorso. Il funerale di Gabriele si terrà nella giornata di sabato 6 maggio, quando tutti daranno il saluto terreno al giovane. Le esequie sono state calendarizzate per le 15, nella chiesa parrocchiale della cittadina.

Addio a Gabriele Salvadori, morto dopo la discoteca

Gabriele era stato ricoverato al Santa Chiara dopo essersi schiantato con la sua vettura nella galleria Castel Romano a Pieve di Bono. Satva facendo una cosa del tutto normale, tornare a casa da una serata in discoteca alla discoteca Plaza di Roé Volciano. E i media spiegano che saranno molti a dare l’ultimo saluto a “Gabba”.

Lo strazio sui social degli amici di “Gabba”

Mamma Sonia, papà Stefano, la sorella Emma, la fidanzata Maria Sole, “nonna Tina, così come gli amici, i compagni di scuola, i colleghi e gli ex compagni di squadra dell’US Alta Giudicarie”. E sui social sono comparsi post e messaggi di strazio assoluto per quella perdita: “Sarai per sempre nei nostri cuori”, “Fai buon viaggio Gabba”.