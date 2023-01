"Sei andato via ed hai lasciato un enorme vuoto dentro di noi": il commosso addio social a Giancarlo Sabatini, l'uomo della festa a Pianoscarano

Dolore nel Lazio e nella Tuscia che dicono addio a Giancarlo Sabatini, l’uomo della festa a Pianoscarano.

Per mezzo secolo Viterbo aveva potuto contare sul suo dinamismo e passione e la morte di una vera “istituzione” del territorio ha addolorato tutti. Giancarlo Sabatini era presidente del Comitato festeggiamenti Pianoscarano e del centro polivalente San Carlo.

Pianoscarano, addio a Giancarlo Sabatini

Da quanto si apprende l’uomo era malato da tempo e secondo Viterbo Today ad ottobre “non è riuscito a prendere parte al ritorno, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, del tradizionale palio delle botti che si disputa durante la festa dell’uva nello storico quartiere di Viterbo”.

E proprio il Comitato festeggiamenti Pianoscarano ha voluto ricordare il suo mentore: “Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro di noi. Non ci sono parole amico nostro, solo lacrime”.

“I tuoi ricordi ci riempiranno il cuore”

“Ma saranno i tuoi ricordi a riempire il nostro cuore e a darci la forza per andare avanti”. In lutto per la scomparsa di Sabatini anche il Sodalizio dei facchini di santa Rosa: “Innegabile la passione e l’impegno che Giancarlo ha dedicato al quartiere e all’associazione che ha presieduto.

Lascia sicuramente un grande vuoto”: lo scrivono il presidente Massimo Mecarini e il direttivo del Sodalizio. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, lunedì 16 gennaio, alle 15 nella chiesa della frazione di Grotte Santo Stefano.