Addio a Gino Strada, morto a 73 anni il fondatore di Emergency

Roma, 13 ago. (askanews) – Una vita spesa per gli altri. È morto, a 73 anni, Gino Strada; si trovava in vacanza in Normandia. Il medico, fondatore di Emergency, era nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile del 1948.

Dopo essere stato chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in Afghanistan e Somalia, il 15 maggio 1994 ha fondato a Milano con la moglie Teresa Sarti l’associazione umanitaria italiana Emergency.

Dal 1994 a oggi l’ong ha operato il 18 paesi del mondo assicurando cure mediche e chirurgiche gratuite a più di 11 milioni di vittime delle guerre e della povertà. Nei mesi scorsi era stato fatto il suo nome come commissario alla Sanità in Calabria.