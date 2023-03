Addio a Giovanni, morto a 8 anni dopo un malore a scuola, da quanto si apprende il bambino è spirato a Sant’Antonio Abate mentre faceva attività ricreativa e sportiva. Giovanni sarebbe stato colto da un malore fatale a scuola e i media riportano le commoventi parola del sindaco del Comune del Napoletano teatro della tragedia, Ilaria Abagnale. La sindaca ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali ed ha scritto su Facebook: “Conoscevo Giovanni, un bambino solare e pieno di vita, frequentava la stessa classe di mio figlio. Non ci sono parole giuste che possano esprimere la devastante tristezza che avvolge tutti in questo momento, nella difficoltà di dover comprendere una perdita inaccettabile e prematura”.

Addio a Giovanni, morto a 8 anni

E ancora: “Non dovrebbe mai accadere che ad un bambino così piccolo si spengano i sogni ed il sorriso“. Abagnale ha poi precisato che “in occasione dei funerali è mia volontà proclamare lutto cittadino, invitando la comunità a rispettare la privacy e il dolore dei familiari in questo momento così difficile”. Giovanni era un alunno che frequentava la terza classe presso la scuola “Antonio De Curtis”.

Cosa potrebbe aver ucciso il piccolo

Per il piccolo ogni tentativo di soccorso con il trasporto in ospedale a Castellammare si era purtroppo rivelato inutile. Questo malgrado l’utilizzo del defibrillatore e il massaggio cardiaco durato oltre un’ora. Fonti mediche direbbero che il bimbo potrebbe essere morto per arresto cardiaco causato da una anomalia elettrica dovuta a una malformazione mai diagnosticata.