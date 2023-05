È morta l’attrice Isabella Barzizza, meglio conosciuta come Isa Barzizza. Recitò spesso con Antonio De Curtis (in arte Totò) che fu suo mentore e da cui imparò i segreti del mestiere. A dare l’annuncio della morte della 93enne è stato don Paolo Pala, parroco di Palau (Sardegna) città in cui è deceduta. I funerali dell’artista sono previsti lunedì 29 maggio alle 17. Isa Barzizza nacque a Sanremo,ma da quarant’anni viveva nel precitato comune sardo, località da lei molto amata.

Isa Barzizza: gli esordi

Come informa FanPage, Isa Barzizza nacque a Sanremo nel 1929 da Pippo Barzizza (direttore d’orchestra) e Tatina Salesi. Da giovane, Isa cominciò la sua carriera di attrice con il teatro, iniziando a recitare al fianco di Eduardo De Filippo ed Elsa Merlini, seppur in piccoli ruoli; il padre era tuttavia contrario al percorso intrapreso dalla figlia. Un passo in avanti nel mondo del teatro lo ebbe grazie a Erminio Macario che notò e lanciò la giovane attrice. Il suo primo spettacolo fu “Le educande di San Babila” del 1947 e, sempre nello stesso anno, “Follie di Amleto”.

Il cinema e Totò

La carriera di Isa Barzizza fu tuttavia caratterizzata dal suo legame con Totò, che fu a tutti gli effetti suo padrino. I due lavorarono inizialmente in teatro, ma poi ebbero modo di recitare insieme anche al cinema ne “I due orfanelli”. Isa e Totò realizzarono insieme undici film in totale.