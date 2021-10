Addio a James Michael Tyler: il Gunther barista in “Friends”

Milano, 25 ott. (askanews) – È morto a soli 59 anni l’attore statunitense James Michael Tyler, per anni interprete di Gunther, il barista del Central Perk, innamorato di Rachel-Jennifer Aniston nella sitcom televisiva Friends.

“Tyler è morto pacificamente nella sua casa di Los Angeles domenica mattina”, ha detto il suo manager in un comunicato. “Se lo avete incontrato una volta vi siete fatti un amico per la vita”, ha aggiunto.

Sui social il saluto dei compagni dello show.

“‘Friends’ non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato nello show e nelle nostre vite. Ci mancherai moltissimo”, ha scritto Jennifer Aniston su Instagram, pubblicando la scena in cui Gunther dichiara il suo amore a Rachel.

“La grandezza della gratitudine che mostravi ogni giorno sul set è pari a quella che ho io per averti conosciuto” ha scritto invece Courteney Cox, Monica.

A Tyler è stato diagnosticato un cancro alla prostata nel 2018 che in seguito si è diffuso alle ossa.

Ha fatto della sua malattia una questione pubblica, parlandone e battendosi per la prevenzione.

A maggio aveva fatto una comparsa nella reunion via zoom “Sono stati i 10 anni più memorabili della mia vita” aveva detto.