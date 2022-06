Addio a L’Isola dei Famosi: l’edizione 2022 potrebbe essere l’ultima per il reality show. Quale sarà il futuro del format targato Mediaset?

Addio a L’Isola dei Famosi: l’edizione 2022 potrebbe essere l’ultima per il reality show. Quale sarà il futuro del format targato Mediaset?

Addio a L’Isola dei Famosi, l’edizione 2022 sarà l’ultima? L’indiscrezione

Il portale The PipolTv ha recentemente diffuso un’indiscrezione che riguardava L’Isola dei Famosi, il popolare reality show costruito come un adventure game in onda su Canale 5. Nei giorni scorsi, infatti, il portare online ha riferito che il format non sarebbe più stato trasmesso in quanto Mediaset non avrebbe più rinnovato il contratto legato al progetto. Di conseguenza, era stato dato per certo che la 16esima edizione del reality attualmente in onda sarebbe stata anche l’ultima.

In seguito alla diffusione dell’indiscrezione, in molti si sono chiesti se l’edizione 2022 dell’adventure game sarebbe stata realmente l’ultima.

Contratto Mediaset fino al 2023 per L’Isola dei Famosi

Sulla questione, è recentemente intervenuto il portale TvBlog che ha fatto chiarezza sul futuro de L’Isola dei Famosi. Sul portale, infatti, è possibile leggere quanto segue:

Da queste colonne, un po’ di tempo fa, vi avevamo dato conto del fatto che il contratto in essere di Mediaset con Banijay Italia per questa trasmissione sarebbe scaduto solo nel 2023, con due edizioni dell’Isola dei famosi da produrre e mandare in onda su Canale 5. Quella attualmente in onda è la prima delle due edizioni, la prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere fra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma. Nonostante alcuni voci circolate sul web che dicono che Mediaset non avrebbe intenzione di mandare in onda l’Isola dei famosi il prossimo anno, ci sentiamo in grado di confermare ciò che abbiamo scritto tempo fa, ovvero che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione dell’Isola dei famosi.

Successo dell’edizione 2022

Mediaset e Banijay Italia, quindi, hanno rinnovato il proprio contratto fino al 2023. Pertanto, L’Isola dei famosi andrà in onda anche il prossimo anno.

Intanto, per quanto riguarda la 16esima edizione del reality, il format ha garantito a Mediaset ottimi ascolti sia con la doppia messa in onda settimanale che con l’appuntamento singolo del lunedì.