È morto a soli 46 anni il chitarrista e fondatore dei The Script Mark Sheehan. La notizia è stata comunicata dalla band con un messaggio postato su Twitter.

Addio a Mark Sheehan, morto il chitarrista e fondatore dei The Script: aveva 46 anni

Il chitarrista dei The Script, Mark Sheehan, si è spento all’età di 46 anni dopo una breve malattia. il musicista aveva fondato la band insieme al cantante Danny O’Donoghue. La notizia è stata comunicata dalla band irlandese tramite un post condiviso sui social.

“L’amato marito, padre, fratello, compagno id band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. la famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”, si legge su Twitter.

Fondazione e successo dei The Script

The Script sono un gruppo irlandese pop rock istituito a Dublino nel 2001 e composto da Danny O’Donogue (voce, pianoforte, tastiere, basso e sintetizzatore), Mark Sheehan (chitarra) e Glen Power (batteria).

La band ha raggiunto il successo con il suo primo singolo We Cry, distribuito ad aprile 2008. La canzone venne molto apprezzata e riproposta a ritmo serrato dalla programmazione radiofonica di tutte Europa, ricevendo svariati riconoscimenti ed entrando nella classifica dei brani più venduti in molti Paesi. Il brano ha consentito al gruppo di farsi conoscere non solo in Irlanda e nel Regno Unito ma anche nel resto del mondo. La stessa accoglienza, quindi, è stata riservata anche al loro secondo singolo The Man Who Can’t Be Moved, lanciato a settembre 2008, un mese dopo l’uscita dell’album di debutto.