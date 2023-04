Un dolore che non è possibile quantificare, un dolore con cui tutte le Marche dicono addio a Martina Bignozzi, l’istruttrice di pattinaggio morta a soli 25 anni dopo una malattia che non le ha dato scampo. La giovane di Numana era spirata venerdì ed era una appassionata cosplayer, istruttrice di pattinaggio artistico e amante degli animali. Aveva solo 25 anni. Il suo male, Martina lo aveva scoperto nel 2022 lo aveva combattuto senza mai arrendersi.

Addio a Martina Bignozzi, morta a 25 anni

I media regionali danno menzione dello sconforto degli amici e dello strazio di una famiglia il cui dolore non abbiamo il diritto di provare a descrivere, non ci riusciremmo. Martina lascia la mamma Fabiola e la sorella Elena. E nella storia della famiglia della giovane c’era già stata un’altra tragedia: poco più di quattro anni fa la famiglia e Martina in particolare avevano subito la perdita del papà.

Lo struggente post social della madre

Dai media si apprende che Martina era amante “della natura, dei cavalli, del suo gattino, era appassionatissima di anime e manga, tanto da partecipare alle fiere del fumetto e alle sfilate dedicate ai cosplayer”. Il ricordo social della madre è struggente: “Ti prometto che cercherò di essere ciò che mi hai insegnato, la più forte e dolce guerriera che abbia mai conosciuto, ora sei la tua vera essenza, luce pura”. Il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa del Cristo Re di Numana.