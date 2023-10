Addio a Matthew Perry, l'omaggio davanti al palazzo di "Friends"

New York, 30 ott. (askanews) – Fiori, bigliettini e fan in lacrime a New York di fronte alla palazzina di “Friends”, la serie che ha reso famoso Matthew Perry, alias Chandler, trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Aveva solo 54 anni.

“Era una persona così calorosa, gentile ed ispirante che mi sembra che tutti potessero accendere la TV e sentirsi immediatamente confortati da lui”, dice una delle fan che ha deciso di rendere omaggio ad un attore che ha interpretato uno dei personaggi più amati delle serie tv portando dei fiori qui nel West village, dove sono stati girati gli esterni dell’appartamento in cui per 10 stagioni si sono sviluppate le vite dei 6 amici, trasformando “Friends” in una serie record di culto con 25 milioni di spettatori in media per episodio, 52 per l’ultimo. E i protagonisti che guadagnavano ciascuno 1 milione di dollari a puntata.

La morte di Perry, per cause ancora da accertare, ha lasciato sotto choc i fan che hanno lasciato fiori e omaggi anche fuori dalla casa in cui è stato trovato morto. Lo avevano seguito negli anni in una carriera che non era mai riuscita davvero a decollare dopo la serie e in una vita tormentata dai problemi con alcol e droga. Problemi che si ripercuotevano sul suo fisico con l’andare avanti delle stagioni, ma durante le quali è rimasto inalterato lo spirito ironico, e sempre con un’ombra di tristezza, del suo personaggio Chandler Bing.