Addio a Meat Loaf, l’attore e cantante di “Bat out of hell”

Milano, 21 gen. (askanews) – A 74 anni è morto Meat Loaf, cantante, attore, grande performer rock sul palco. Il suo “Bat out of hell”, uscito nel 1977, è uno degli album più venduti nella storia della musica.

Marvin Lee Aday, questo il suo vero nome, è nato nel 1947 a Dallas, ha debuttato come cantante nell’America degli anni Settanta e non si è più fermato né ha cambiato il suo stile potente, teatrale e sopra le righe.

Un attore sul palco e anche sul grande schermo dove ha recitato in ruoli iconici: da Eddie in “The Rocky Horror Picture Show” del 1975 a Robert Paulson in “Fight Club” nel 1999 e insieme con Jack Black in “Tenacious D. e il destino del rock”.