Addio a Michael Collins, fu uno dei tre astronauti dell’Apollo 11

Il mondo dell'aeronautica spaziale internazionale dice addio a Michael Collins. l'astronauta è noto per aver fatto parte della missione Apollo 11.

Fu conosciuto per essere l’uomo più solo dell’universo. L’astronauta Michael Collins, uno dei tre uomini della celebre missione Apollo 11, è morto all’età di 90 anni dopo aver sofferto per diverso tempo di cancro. A darne notizia la NASA che in un comunicato diffuso su Twitter ha scritto: “Mike ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umilta’, e ha affrontato allo stesso modo quest’ultima sfida”, mentre tra le persone a dare l’addio all’astronauta troviamo Buzz Aldrin, l’unico dei tre astronauti della missione Apollo 11 a rimanere ancora in vita.

L’astronauta e aviatore Neil Armstrong è scomparso a Cincinnati il 25 agosto del 2012.

Morto Michael Collins, il saluto di Buzz Aldrin

A salutare il grande astronauta anche Buzz Aldrin, il secondo uomo che insieme a Neil Armstrong mise il piede sul suolo lunare: “Caro Mike, ovunque tu sia stato o sarai, avrai sempre il fuoco per portarci abilmente a nuove altezze e verso il futuro. Ci mancherai. Che tu possa riposare in pace”, le parole di Buzz Aldrin sui social.

Anche i familiari dell’ex astronauta non hanno mancato di dedicare un pensiero al loro nonno e padre: “Ci dispiace condividere che il nostro amato padre e nonno sono morti oggi, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Ha trascorso i suoi ultimi giorni pacificamente, con la sua famiglia al suo fianco. Mike ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà e ha affrontato questa, la sua ultima sfida, allo stesso modo.

Ci mancherà terribilmente”.

Morto Michael Collins, dopo la missione Apollo 11

Michael Collins dopo l’esperienza dell’Apollo 11, ha dato le sue dimissioni alla NASA nel 1970 “il piu’ bel lavoro al mondo il piu’ scintillante capitolo della mia vita, ma non il solo”, si legge dalla nota. Collins dopo aver ricoperto il ruolo generale, entra nel dipartimento di stato arrivando poi a ricoprire il ruolo di direttore presso lo “Smithsonian National Air and Space Museum a Washington” del quale ne ha seguito la costruzione nel 1976.

Morto Michael Collins, perché era l’uomo più solo dell’universo?

Non tutti sanno infine che Michael Collins a differenza di Buzz Aldrin e Neil Armstrong, non mise piede sulla luna, rimanendo invece in orbita a differenza dei suoi compagni di viaggio. “La cosa che ricordo di piu’ e’ l’immagine del pianeta Terra da grande distanza: piccolo, molto luminoso, blu e bianco. Splendente, bello, sereno e fragile”, aveva raccontato Michael Collins, che forse proprio per questo sentimento di attesa fu soprannominato “L’uomo più solo dell’universo”.