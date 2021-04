Addio a Milva: viaggio nelle storie d’amore tormentate della cantante

Dal matrimonio con il regista Maurizio Corgnati, passando per l'amore a Mario Piave, fino a Massimo Gallerani e Luigi Pistilli.

Si è spesa a 81 anni la bellissima voce di Milva: una carriera la sua estramemente dinamica che l’ha vista spaziare dal teatro alla musica. Tuttavia, pure la vita sentimentale non è stata per nulla statica. Anzi, le storie d’amore di Milva sono state quasi sempre tormentate: dal matrimonio con Maurizio Corgnati all’ultimo rapporto con Luigi Pistilli, che morì suicida.

Gli amori tormentati della pantera di Goro

La storia d’amore con Corgnati nacque negli studi Rai di Torino, durante le riprese del programma Quattro passi tra le nuvole: i due si sposarono nel 1961, quando Milva aveva soli 22 anni e lui, invece, ne aveva 44. Dal matrimonio diedero alla luce una bellissima bambina, Martina Corgnati, unica figlia della cantante. É stata proprio Martina, ormai affermata critica d’arte, ad annunciare la morte della mamma.

La crepa nella storia d’amore con Corgnati arrivò nel 1969, poichè Milva si innamorò di Piave.

Nonostante la rottura, la Pantera di Goro continuò a volere un gran bene a Maurizio, definendo la loro storia la più importante della sua vita:

“Mi ha insegnato tutto, è stato il mio pigmalione“.

Diversamente da Milva, Corgnati, morto nel 1992, non usò mai parole altrettanto piacevoli per la ex moglie: “L’ho odiata per anni, si è portata via anche mia figlia“, disse durante un’intervista.

Come accennato pocanzi, comunque, Milva separata ormai da Maurizio, intraprese una storia d’amore con Mario Piave, attore di professione. Un’amore burrascoso, il più chiaccherato della cantante, conclusosi tragicamente: nel 1979 lui venne assassinato a Roma con 5 colpi di pistola. In verità, i due si erano da qualche anno già lasciati, ma per Milva fu comunque una notizia complicata da accettare.

La Rossa ritrova poi il sorriso accanto al filosofo Massimo Gallerani. Il destino, tuttavia, è crudele e questa volta è lei che viene lasciata perchè Gallerani si innamora di un’altra donna più giovane. L’artista cadde, quindi, in una profonda depressione.

Funesto anche l’ultimo rapporto con l’attore Luigi Pistilli: i due hanno poco in comune, sono troppo diversi e finiscono per mettere un punto alla loro relazione.

“Milva non ama gli uomini, lei li mastica, le fanno comodo“, disse Pistilli una volta, parlando della storia con la cantante. Circa un mese dopo queste parole, l’uomo si tolse la vita, impiccandosi nella sua abitazione di Milano, scusandosi con Milva in un bigliettino: lì si legge che Milva non è la donna fredda e incapace di amare che aveva descritto.