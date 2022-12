Il mondo della Chiesa è in lutto per la scomparsa del Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, che è morto all'età di 95 anni: ecco le reazioni politiche.

È morto nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022 Papa Benedetto XVI, conosciuto all’anagrafe con il nome di Joseph Ratzinger.

L’annuncio è stato dato da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Ecco quali sono le principali reazioni provenienti dal mondo della politica.

Antonio Tajani sulla scomparsa di Benedetto XVI: “Sono profondamente addolorato”

Il Ministro degli Affari Esteri e Vicepremier Antonio Tajani, nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, ha pubblicato un tweet per la morte di Papa Benedetto XVI, ecco cos’ha dichiarato:

Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Benedetto XVI. Grande Papa, grande teologo. Ne ho apprezzato gli insegnamenti e il modo di spiegare la Fede. Porterò sempre nel cuore le sue parole a difesa delle radici cristiane dell’Europa. pic.twitter.com/Ng7Wu7nw1A — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 31, 2022

Roberto Gualtieri sulla scomparsa di Benedetto XVI: “Enorme cordoglio”

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022 ha pubblicato un tweet per la scomparsa di Benedetto XVI, ecco cos’ha dichiarato:

Enorme cordoglio per la scomparsa del Papa Emerito #BenedettoXVI, un grande teologo che col suo magistero ha saputo accompagnare la Chiesa nella contemporaneità.

La città di #Roma si stringe al dolore dei fedeli di tutto il mondo. pic.twitter.com/3msjP1lTy1 — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) December 31, 2022

Bernini: “Perdiamo una delle più autorevoli guide spirituali e intellettuali della storia della Chiesa contemporanea”

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la morte di Papa Benedetto XVI, che sono state riportate dal “Corriere della Sera”, eccole nel dettaglio:

“Benedetto XVI ha compiuto oggi l’ultima tappa del suo lungo e difficile pellegrinaggio in questa terra. Un cammino costellato da riflessioni profonde che rappresentano una immensa eredità di saggezza e fede. Il suo pensiero continuerà ad illuminare la via di tutti coloro che hanno trovato in Papa Benedetto XVI un faro. Con grande commozione e sincero rimpianto perdiamo una delle più autorevoli guide spirituali e intellettuali della storia della Chiesa contemporanea”.

Beatrice Lorenzin sulla morte di Benedetto XVI: “Lascia un messaggio forte e attuale per l’uomo moderno”

Beatrice Lorenzin, nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, ha dedicato un tweet sulla sua pagina ufficiale che riguarda la scomparsa di Papa Benedetto XVI, ecco cos’ha dichiarato:

Giorgia Meloni sulla morte di Joseph Ratzinger: “È stato un gigante della fede e della ragione”

Nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un post su Facebook dedicato a Papa Benedetto XVI, ecco cos’ha dichiarato:

Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. pic.twitter.com/NBPxMyMykT — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 31, 2022

Olaf Scholz sulla scomparsa di Benedetto XVI: “Il mondo perde una grande figura”

Nella mattinata di sabato 31 dicembre, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha pubblicato un tweet per la morte di Benedetto XVI, ecco cos’ha dichiarato:

“Come Papa tedesco, Benedetto XVI è stato per molti e non solo in questo paese un leader speciale della chiesa. Il mondo perde una figura formatrice della Chiesa cattolica, una personalità controversa e un abile teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco”.

Matteo Salvini sulla morte di Papa Benedetto XVI: “Ti ringraziamo”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali un messaggio dedicato a Benedetto XVI, ecco cos’ha dichiarato:

Carissimo #Papa #BenedettoXVI, Ti ringraziamo per il tuo Pontificato Illuminato, per la Speranza che hai donato, per la Forza delle tue parole, per il Coraggio con cui hai difeso vita e radici.

Preghiamo per Te, nella certezza che accompagnerai il nostro cammino. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 31, 2022

Le parole di Sergio Mattarella per la scomparsa di Benedetto XVI

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, ha salutato Papa Benedetto XVI, definendolo come: