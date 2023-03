Dolore infinito ad addio a Philip Morocutti, stimato docente al Malignani di Udine. Il 40enne avrebbe accusato un malore improvviso e la madre lo ha trovato al letto già esanime. I media spiegano che la donna ha fatto la tragica scoperta ed ha dato l’allarme al 118. Purtroppo però, quando i soccorritori sono giunti a casa era già troppo tardi e Philip Morocutti, 40 anni, era già privo di vita.

Addio a Philip Morocutti, stimato docente

Da quanto si apprende i sanitari hanno fatto di tutto per rianimare il 40enne ma senza esito alcuno. I media raccontano che Philip è morto venerdì 24 marzo all’improvviso. Il docente è spirato nella sua camera da letto di Udine, città nella quale viveva a lavorava. La vittima di quell’improvviso e fatale malore era originaria di San Daniele, ma ad Udine “aveva trovato la sua realizzazione professionale”, come spiega Il Messaggero.

L’attesa vana degli studenti a scuola

Il 40enne insegnava all’istituto Malignani, dove anche ieri mattina i suoi studenti e tutti i colleghi “lo stavano aspettando per le lezioni in classe. A scuola, però, Morocutti non ci sarebbe mai arrivato”. Sono del tutto sconosciute e cause del malore fatale che ha fermato il cuore di Philip, malore avvenuto “presumibilmente nel sonno e senza particolari avvisaglie precedenti”.