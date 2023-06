Pier Francesco Forleo è morto nella notte tra l’8 e il 9 giugno. Era attivo presso la Rai come Direttore della Direzione Diritti Sportivi; aveva 62 anni. E’ stato viale Mazzini a rendere nota la dipartita di Forleo, tramite il seguente comunicato, da cui si legge: “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale”.

Morto Pier Francesco Forleo: la carriera in Rai

Come informa FanPage, Pier Francesco Forleo entrò in Rai nel 1997, iniziando la sua carriera presso la struttura Reporting e Controllo, nella direzione Amministrazione e Finanza, ricoprendo in seguito il ruolo di di controller della Divisione Radiofonia. Dopo essere stato nominato Direttore degli Acquisti nel 2006, dal 2015 (e fino alla sua scomparsa) ha ricoperto il ruolo di direttore della Direzione dei servizi sportivi.

Il ricordo di Mara Venier

Forleo era il genero di Mara Venier, avendo sposato sua figlia Elisabetta Ferracini. La conduttrice di Domenica in ha ricordato il 62enne con il seguente post: “Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia”. Mara nel posto ha specificato di aver voluto bene a Pier Francesco, proprio come se fosse stato suo figlio.