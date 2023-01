Home > Video > Addio a Ratzinger, l'omaggio dei fedeli in San Pietro Addio a Ratzinger, l'omaggio dei fedeli in San Pietro

Roma, 2 gen. (askanews) – Lunga coda in piazza San Pietro per l’omaggio, dalle 9, alla salma del Papa emerito, morto il 31 dicembre 2022. Già tantissimi i fedeli che sono arrivati da qualche ora per rendere l’ultimo saluto a Papa Ratzinger. Tanti religiosi, suore, ma anche fedeli di tutto il mondo. Spiccano anche bandiere tedesche. La salma del Papa emerito, vestito con paramenti rossi, scarpe nere e la mitra bianca, è stata posizionata davanti all’altare del Bernini, all’interno della Basilica di San Pietro. Accanto al corpo, due Guardie svizzere, in ciascun lato. Accanto al feretro il segretario del Papa emerito, mons. Georg Gaenswein. L’omaggio dei fedeli è iniziato alle 9 in punto. Pochi minuti prima era arrivata la premier italiana, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e dal sottosegretario Alfredo Mantovano.

