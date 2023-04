Renato Caimi, inventore della schiscetta e fondatore della Caimi Brevetti, è morto nella giornata di lunedì 17 aprile. Per la sua invenzione, ha ricevuto premi provenienti da ogni parte del mondo.

Addio a Renato Caimi, l’inventore della “schiscetta” è morto a 97 anni

Si è spento all’età di 97 anni Renato Caimi. La drammatica notizia è stata comunicata nella giornata di lunedì 17 aprile. Insieme al fratello Mario, Caimi ha fondato la Caimi Brevetti, azienda di Nova Milanese grazie alla quale è entrato nella storia industriale e del design dell’Italia in qualità di inventore della schiscetta, divenuta simbolo della rinascita dell’industria italiana post-bellica.

Il brevetto è datato 1952 ma l’imprenditore brianzolo ebbe la sua fortunata intuizione già nel 1949. Lo stesso Caimi, a questo proposito, aveva raccontato che un giorno, mentre si trovava a bordo del tram per andare da Nova Milanese a Milano, la sua attenzione venne rapita dallo sconforto di un operaio che, dopo aver perso un equilibrio per una frenata, aveva rovesciato la ministra che portava con sé addosso a un altro passeggero.

Dall’incidente sul tram, nacque l’idea dell’imprenditore di creare un contenitore in alluminio con chiusura ermetica per trasportare in modo comodo e sicuro i pasti dei pendolari.

Il successo e i premi internazionali ricevuti

Il nome schiscetta deriva dal dialetto milanese ossia da schiscià che vuol dire schiacciare con il coperchio. Il successo nato da quell’episodio si tramutò ben preso in un clamoroso successo.

Negli anni, Caimi ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti e premi provenienti da ogni parte del mondo inclusi due Compassi d’Oro, tre German Design Awards e anche il DesignEuropa Awards assegnato dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.