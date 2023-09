Tre decenni fa, Riccardo Iovino, riconobbe il potenziale della doppia fune di sicurezza nell’edilizia e trasformò l’azienda. Da Genova all’espansione internazionale in Italia, Francia, Spagna, Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait e Nepal.

Riccardo Iovino, la scomparsa del fondatore di EdiliziAcrobatica

La società EdiliziAcrobatica ha annunciato oggi la scomparsa di Riccardo Iovino, il suo fondatore e CEO, a causa di un’improvvisa indisposizione. Il consiglio di amministrazione della società si riunirà nelle prossime ore per delineare i futuri orientamenti.

Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziAcrobatica, fu un imprenditore visionario. Intuì il potenziale della doppia fune di sicurezza e fece crescere l’azienda da Genova a livello globale, impiegando oltre 2200 professionisti. La sua visione creò un’azienda solida pronta a continuare la sua eredità.

EdiliziAcrobatica e il cordoglio di chi lo conosceva

Il cordoglio espresso dall’azienda EdiliziAcrobatica, come riporta il sito tg24.sky.it, “Per questo oggi, pur nel dolore profondo che stiamo vivendo, siamo pronti a proseguire su quella strada che Riccardo aveva aperto indicando anche i prossimi obiettivi che siamo certi di raggiungere, esattamente come lui voleva – ha proseguito l’azienda – L’eredità di Riccardo Iovino è EdiliziAcrobatica, l’azienda che 30 anni fa ha iniziato a rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo e che non verrà mai meno a questa missione. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti di EdiliziAcrobatica S.p.A., esprimono cordoglio per la scomparsa di Riccardo Iovino e si raccolgono intorno alla famiglia nel dolore per la grave perdita”