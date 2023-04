Addio a Samuele Briggi morto in auto in provincia di Piacenza

Addio a Samuele Briggi morto in auto in provincia di Piacenza

Addio a Samuele Briggi morto in auto in provincia di Piacenza

Inutili i soccorsi prima di una guardia giurata in transito e poi di 118 e Vigili del Fuoco: Samuele Briggi morto in auto

Una fine orribile che ha sconvolto quanti oggi dicono addio a Samuele Briggi, morto in auto in provincia di Piacenza. Il 28enne è rimasto intrappolato nella sua vettura in fiamme all’entrata di Rottofreno. Quel tremendo sinistro è avvenuto nella notte all’ingresso del Comune di Rottofreno, nella provincia di Piacenza. Samuele era alla guida di una Toyota e verso le 3, per cause ancora da accertare, il veicolo è uscito di strada ed ha preso fuoco.

Samuele Briggi morto nel rogo dell’auto

Una guardia giurata di Metronotte Piacenza ha visto l’auto in fiamme ed ha cercato di soccorrere la persona intrappolata all’interno usando gli estintori in dotazione e provano ad aprire le portiere ma senza esito. Sul posto erano giunti a razzo i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con l’auto infermieristica del pronto soccorso di Castel San Giovanni, l’auto medica del pronto soccorso di Piacenza e l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò.

L’arrivo dei soccorritori sul posto

Ogni sforzo per salvare il 28enne si è rivelato purtroppo vano e Samuele Briggi è morto carbonizzato. In ordine alla precisa dinamica ed alle cause del terribile incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della territoriale di Piacenza. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del veicolo e da quanto si apprende sulla salma del giovane sarebbe stata disposta l’autopsia.