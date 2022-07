Addio a Shinzo Abe assassinato, il suo partito vince le elezioni

Roma, 11 lug. (askanews) – Il Giappone dice addio a Shinzo Abe, l’ex premier assassinato durante un comizio. Fiori deposti alla sede del suo Partito Liberal Democratico: a Tokyo si fa la fila per rendergli omaggio.

I funerali si svolgono in forma privata al tempio Zojoji di Tokyo, dove il feretro è arrivato per la cerimonia. Un momento pubblico di omaggio sarà invece programmato più in là. L’intero paese è ancora sotto shock per la morte del suo politico più popolare, al governo fino a due anni fa; le indagini proseguono, ma sembra sempre più probabile che il 41enne arrestato dopo aver sparato a Abe sia uno squilibrato che ha agito da solo per motivi non chiari.

L’assassinio ha avuto la logica conseguenza di consegnare una vittoria più larga del previsto al partito Liberal Democratico alle elezioni di domenica per la Camera Alta; con l’alleato Komeito ora una super maggioranza. Abbastanza per riformare la costituzione.

E proprio questo promette di fare il premier Kishida. Abe voleva modificare la costituzione pacifista del Giappone per consentire all’esercito di intervenire in difesa degli alleati.

Intorno al Giappone si stringono i paesi vicini: la presidente taiwanese Tsai Ing-wen si è recata in ambasciata a Taipei a rendere omaggio all’ex premier che ha definito “Un buon amico di Taiwan”.

A Sydney, il teatro dell’Opera è stato illuminato con i colori della bandiera nipponica, meta di pellegrinaggio anche per i giapponesi che vivono in Australia.

Mentre a Tokyo, a conclusione del viaggio asiatico, è arrivato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken; ha incontrato il premier Kishida parlando di Abe come di un politico di grande visione.

Ho consegnato al primo ministro le lettere del presidente Biden per la famiglia Abe e vogliamo solo che sappiamo che sentiamo profondamente la loro perdita anche a livello personale.