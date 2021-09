Addio a Willie Garson, l’amato Stanford di “Sex and the city”

Milano, 22 set. (askanews) – A dare l’annuncio della morte il figlio Nathen. “Abbiamo condiviso tante avventure insieme”, “sono orgoglioso di te, sei la persona più forte, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto.”

Garson ha recitato in circa 30 film e varie serie fra cui “White Collar”, ma il suo personaggio più amato è stato quello di Stanford in “Sex and the city”. Tanti colleghi della serie cult lo hanno ricordato.

“Ti hanno portato via da noi troppo presto, sei stato un dono deli dei”, ha commentato Mario Cantone, che interpretava il marito Anthony nella serie.

“Sono profondamente triste per la sua perdita – ha scritto Cynthia Nixon, Miranda – tutte abbiamo amato e adorato lavorare con lui”