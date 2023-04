Rivoluzione in casa Mediaset per quel che riguarda il Grande Fratello. Stando ad alcune indiscrezioni, i fan si devono preparare a dire addio al GF Vip per tornare ad accogliere la versione Nip.

Addio al GF Vip: da settembre torna il Grande Fratello Nip

Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, non ha alcun dubbio: a partire dal prossimo settembre, il Grande Fratello avrà uno studio nuovo e tornerà alla versione Nip. Considerando quanto successo nella ultima stagione del reality in formato Vip, il Biscione ha chiesto ad Alfonso Signorini di tornare alle origini.

Da settembre torna il GF Nip: tutte le novità

Non si passerà solo dal GF Vip al Nip, ma si tornerà alle origini in tutto e per tutto. Questo significa che non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale e che il reality durerà solo 90/100 giorni, così come era all’inizio.

Le opinioniste del GF Nip

Secondo un’altra indiscrezione lanciata da Deianira Marzano e Amedeo Venza, sul versante opinioniste Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi addosso a Giulia Salemi e Oriana Marzoli. E’ bene sottolineare che, sia la notizia dell’addio al GF Vip per far spazio al Nip che questa, sono soltanto voci di corridoio. Al momento, Mediaset non ha confermato nulla.