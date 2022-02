Memorabile il suo impegno come ordinario della cattedra di Paleontologia di Palermo: addio al professor Giuseppe Buccheri, eminente geologo

Il mondo dell’università dà il suo commosso addio al professore Giuseppe Buccheri, eminente geologo ed accademico che si è spento dopo una lunga carriera come direttore di dipartimento presso l’ateneo di Palermo. Buccheri, che come spiegano i media è deceduto nei giorni scorsi, era stato ordinario di Paleontologia dell’Università degli Studi di Palermo.

E proprio l’ateneo ha voluto esprimere “il più sentito cordoglio per la sua scomparsa”.

Addio al professor Giuseppe Buccheri, il ricordo dei colleghi

Alcuni colleghi di università del professor Buccheri hanno voluto ricordare i tratti salienti della sua indole e della sua professionalità. Ed hanno scritto: “La lunga carriera di Giuseppe Buccheri è stata da sempre animata da impegno, servizio istituzionale e forte spirito di appartenenza, ma soprattutto da garbo e onestà intellettuale”.

E ancora, ripercorrendo la carriera del docente: “Già direttore del dipartimento di Geologia e Geodesia e del Museo geologico ‘G. G. Gemmellaro’, agli inizi del suo percorso professionale è stato anche Conservatore del Museo, curando con passione e impegno il riordino e la salvaguardia delle ricche collezioni di fossili e minerali”.

La riorganizzazione dei fossili dopo la guerra

E in chiosa: “Queste, durante la riorganizzazione logistica post-bellica dell’Ateneo, erano rimaste per lungo tempo immagazzinate in attesa di una riorganizzazione del Museo presso una nuova sede”.