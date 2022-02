Addio al tenore dei SeiOttavi Kristian Cipolla, morto a soli 42 anni

La musica colta, lo spettacolo e tutti coloro che lo hanno amato dicono addio al tenore dei SeiOttavi Kristian Cipolla, cantante di pregio assoluto

Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo, mondo che dice addio assieme a tanti altri al tenore dei SeiOttavi Kristian Cipolla, morto a soli 42 anni. L’artista siciliano è stato stroncato da una grave malattia che non gli ha lasciato scampo e i media locali spiegano che Cipolla era molto conosciuto in Sicilia per essere stato una delle voci più rappresentative e belle del settore.

Addio a Kristian Cipolla dei SeiOttavi, il male improvviso ed inesorabile che lo ha portato via

Per gli amici lui era solo Kris, un giovane e talentuoso uomo ucciso da “una malattia che lo ha colpito di recente e lo ha portato via velocemente”. Proprio i suoi compagni di pentagramma ed amici del SeiOttavi hanno dato il triste annuncio sulla pagina Facebook ufficiale dell’ensembe.

Il saluto dei colleghi ad un “compagno di vita, un amico, un fratello”

Ecco il commovente messaggio di commiato da Kris: “Non avremmo mai voluto scrivere queste parole.

Kris se n’è andato”. E ancora: “Non è facile scegliere le parole giuste per salutare un compagno di vita, un amico, un fratello, un padre, una persona critica e attenta, una persona curiosa e spesso polemica Si faceva sempre tante domande e cercava spiegazioni a ciò che a volte non può essere spiegato”.

Quella voce “brillante e limpida che Kris usava in modo eccezionale”

Poi un ricordo delle sue doti canore: “Aveva una voce brillante e limpida, e la usava in modo eccezionale”.

E infine, in mesta chiosa: Quante avventure Incredibili vissute insieme, e quante ne avremmo volute vivere: ancora tante e questo fa rabbia, molta. Ci mancheranno le risate e il fare giocoso sul palco: sempre con una grinta speciale. Non si dovrebbe andare via così presto”.