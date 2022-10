Addio alla “signora in giallo” Angela Lansbury, morta a 96 anni

Milano, 12 ott. (askanews) – È morta a 96 anni Angela Lansbury. L’attrice anglo-americana è conosciuta in tutto il mondo per essere stata la protagonista della serie “La signora in giallo”, in cui interpretava una scrittrice detective, abile solutrice di misteriosi omicidi.

Ma prima di vestire il ruolo tv, ottenuto quando aveva quasi 60 anni, Lansbury ha avuto una lunga carriera nel cinema in oltre 60 film come “Angoscia”, il suo primo film di George Cukor con Ingrid Bergman, “Pomi d’ottone e manici di scopa” della Disney, “Assassinio allo specchio” in cui interpretava Miss Marple; e poi Broadway dove ha partecipato da protagonista a decine di commedie musicali vincendo molti premi a cui nel 2014 si è aggiunto un Oscar alla carriera.